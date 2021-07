'Aanpak corruptie bij douane ondermaats'

De douane schiet tekort in de aanpak van corruptie in eigen gelederen. Het beleid is versnipperd, te generiek en gericht op incidenten. Dat schrijft adviesbureau KPMG in een rapport over het anti-corruptiebeleid, waar de douane zelf om had gevraagd.

De laatste jaren waren er meerdere gevallen van corrupte douaniers die drugscriminelen helpen. De douane wil de aanbevelingen overnemen.

Corruptie is een 'ver-van-mijn-bed-show' voor de meeste medewerkers bij de douane, schrijft KPMG, terwijl veel van hen vanwege hun kennis en informatie kwetsbaar zijn voor criminele infiltratie.

Het anti-corruptiebeleid is momenteel vooral gericht op ambtenaren die op de meest risicovolle posities zitten. Daarnaast staan werknemers verantwoordelijk voor het anti-corruptiebeleid te ver af van de dagelijkse praktijk.

Corruptiesignalen eerder opvangen

Ook is de corruptieaanpak te veel gericht op incidenten en wordt het beleid te langzaam aangepast, terwijl criminelen juist snel van werkwijze veranderen. Hierdoor is de corruptiebestrijding bij de douane beperkt. Ook is de douane niet continu op zoek naar signalen die wijzen op corruptie. De onderzoekers noemen het beleid "eerder reactief dan proactief".

KPMG raadt aan om deskundigen aan te stellen in de directie, die gaan over de strijd tegen corruptie. Ook moet het bewustzijn binnen de douane over corruptie vergroot worden. Met behulp van data-analyses zou de douane corruptiesignalen eerder kunnen opvangen.

In een Kamerbrief noemt demissionair staatssecretaris Van Huffelen, die verantwoordelijk is voor de douane, de conclusies van het rapport stevig. "De douane zal haar aanpak moeten versterken en verbreden."