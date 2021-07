Van de Zandschulp verliest op Wimbledon van topper Berrettini: 'Mezelf tekort gedaan'

Botic van de Zandschulp - AFP

Botic van de Zandschulp is bij zijn debuut op Wimbledon in de tweede ronde gestrand. De Nederlander verweerde zich kranig tegen de Italiaanse toptienspeler Matteo Berrettini, maar speelde ook te wisselvallig om aanspraak op de winst te maken: 6-3, 6-4, 7-6 (4). Van de Zandschulp deed in het intieme stadion van de All England Lawn Tennis and Croquet Club (baan 3) helemaal niet onder voor Berrettini, die twee weken geleden nog het grastoernooi van Queen's won. De tennisser uit Veenendaal kon met zijn sterke service en goede returns dikwijls meekomen in de rally's. Het verzilveren van de breekpunten bleek echter een lastige opgave, mede omdat Berrettini op die momenten een tandje erbij zette. 'Had één of twee sets moeten winnen' "Ik vind dat ik mezelf tekort heb gedaan, want ik heb mijn kansen gehad. Misschien had ik wel één of twee sets moeten winnen. Ik moet hiervan leren", erkende Van de Zandschulp na afloop. "In de rally's met hem viel het allemaal best mee qua snelheid, alleen serveerde hij gewoon heel goed."

Matteo Berrettini - AFP

Van de Zandschulp startte prima, maar liet in de eerste set breekkansen onbenut op 2-2 en 3-3. Berrettini sloeg vervolgens op 4-3 op de service van de Nederlander wel toe De Italiaan had daarna met zijn snoeiharde forehand en service het initiatief in de partij. Maar de Nederlander gaf niet op en leefde in de eindfase van de derde set helemaal op. Berrettini voelde de druk van Van de Zandschulp, maar zoals een toptienspeler betaamt krikte ook hij zijn niveau op. Veelzeggende vreugdekreet Van de Zandschulp kreeg breekkansen op 4-3 (drie) en 6-5 (twee), en dus ook twee setpunten, maar Berrettini kwam keer op keer met een poeier van een service of een harde winner op de proppen. Ook in de tiebreak bleef het spannend, maar de kwaliteit van de Italiaan gaf de doorslag. De vreugdekreet van Berrettini was na zijn benutte matchpoint veelzeggend over het optreden van Van de Zandschulp.

Botic van de Zandschulp - EPA