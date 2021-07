Van de Zandschulp legt toptienspeler Berrettini vuur aan de schenen, maar verliest wel

Botic van de Zandschulp is bij zijn debuut op Wimbledon in de tweede ronde gestrand. De Nederlander verweerde zich kranig tegen de Italiaanse toptienspeler Matteo Berrettini, maar speelde ook te wisselvallig om aanspraak op de winst te maken: 6-3, 6-4, 7-6 (4).

Van de Zandschulp deed in het intieme stadion van de All England Lawn Tennis and Croquet Club (baan 3) helemaal niet onder voor Berrettini, die twee weken geleden nog het grastoernooi van Queen's won.

De tennisser uit Veenendaal kon met zijn sterke service en goede returns dikwijls meekomen in de rally's. Het verzilveren van de breekpunten bleek echter een lastige opgave, mede omdat Berrettini op die momenten een tandje erbij zette.

Goede start

Van de Zandschulp startte prima, maar liet in de eerste set breekkansen onbenut op 2-2 en 3-3. Berrettini sloeg vervolgens op 4-3 op de service van de Nederlander wel toe.