Sterke Zverev spaart energie op minst favoriete grandslamtoernooi

Alexander Zverev loopt op Wimbledon vooralsnog soepel door het toernooi. De als vierde geplaatste Duitser haalde de derde ronde na een eenvoudige zege op de Amerikaan Tennys Sandgren: 7-5, 6-2, 6-3.

De 24-jarige Zverev stelde tot 2020 vaak teleur op grandslamtoernooien, maar heeft sindsdien beter in de gaten wat er nodig is om op het allerhoogste niveau te presteren.

De finalist van de US Open (2020) en halvefinalist op Roland Garros (2021) spaarde ook tegen Sandgren de energie die hij in de tweede week van het toernooi, als de op papier sterkere tegenstanders elkaar treffen, nodig zal hebben. Hij kwam op Wimbledon nog nooit voorbij de derde ronde.

Zverev, die in de eerste ronde al een sterke indruk maakte tegen Tallon Griekspoor, kreeg in de partij slechts een breekpunt tegen en is nog zonder setverlies. Hij speelt nu tegen de winnaar van het Amerikaanse onderonsje Taylor Fritz-Steve Johnson.