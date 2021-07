Voetbalpodcast #164: 'Louis van Gaal als bondscoach zou een hoop rust creëren'

In de NOS-voetbalpodcast bespreekt presentator Jeroen Stekelenburg de mogelijkheden met Jeroen Elshoff, Jan Roelfs en Arno Vermeulen. Allemaal lijken ze het er wel over eens te zijn dat Louis van Gaal de meest geschikte kandidaat is.

Een man met ervaring, kennis en uitstraling, en iemand die in Zeist een hoop broodnodige rust kan creëren op weg naar het WK van volgend jaar. Het WK in Qatar wordt vanwege de extreme hitte in de zomer afgewerkt in november en december 2022.

Er komt uiteraard ook vooruitgeblikt op de kwartfinales. Het EK gaat na twee rustdagen vrijdag weer verder.