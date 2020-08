Aantal besmettingen België blijft stijgen, 'regels worden nauwelijks nageleefd'

Niet alleen in Antwerpen, ook in de rest van België blijft het aantal coronabesmettingen stijgen. Gemiddeld kregen de afgelopen week per dag 491 mensen een positieve testuitslag. Dagelijks werden 24 patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Veel Belgen doen niet zomaar wat de overheid van ze vraagt, vertelt correspondent Sander van Hoorn. "Als Nederlanders het nut inzien, zijn ze geneigd om zich aan een regel te houden. Een Belg zal sneller zeggen: fijn voor een ander. Hij zal proberen onder de regel uit te komen."

De duidelijke, zichtbare regels, bijvoorbeeld rond het dragen van mondkapjes, worden in België wel opgevolgd. Maar bij regels rond sociale contacten gaat het mis. Buiten het gezin mogen Belgen contact hebben met maximaal vijf personen. "Het lukt de overheid niet goed om moeilijk bereikbare groepen aan te spreken. In wijken met een lagere sociaal economische status houden mensen zich niet aan de regels."

Thuiswerken

Vorige week is opnieuw een oproep gedaan om mensen thuis te laten werken. In Nederland is deeltijdwerken geaccepteerd en in algemene zin is er vertrouwen tussen werkgevers en werknemer, maar in België is de relatie anders. "Het liefst zou de werkgever door een glazen wand naar werknemers kijken. In Antwerpen is thuiswerken verplicht, in de rest van België wordt het sterk aangeraden. Zo'n aanwijzing is hier nodig", zegt Van Hoorn.

Veel Belgen wantrouwen de overheid. De regering zit er alleen maar in naam, de regie ontbreekt. Zo zag de Belgische minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, het nut van mondkapjes op straat niet. Toen virologen het wel wilden proberen, ging de minister onder druk overstag.

Viroloog Steven Van Gucht onderstreepte vandaag dat 'volhouden' de boodschap is. "En voorlopig blijven deze cijfers nog stijgen. Houd vol en heb moed. Aanvaard nog enkele moeilijke maanden. Ik heb goede hoop om volgend jaar terug te keren naar een normale samenleving."