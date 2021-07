Opnieuw uitstel van proef met legale inkoop en verkoop van wiet

De start van een wietproef in tien Nederlandse steden is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het was de bedoeling dat de proef met de legale levering, inkoop en verkoop van cannabis dit najaar van start zou gaan, maar er zijn nog te veel onzekerheden. Zo hebben de telers meer tijd nodig om kwalitatief goede hasj te kunnen leveren.

In een brief aan de gemeenteraad van Arnhem schrijft burgemeester Marcouch over een bijeenkomst die eind april is gehouden met de burgemeesters van de tien deelnemende gemeenten en de ministers van Justitie en Volksgezondheid. "De ministers vertelden ons toen nogmaals dat een start van het experiment, voorafgegaan door een overgangsfase, in september of oktober van dit jaar niet haalbaar is."