Autoverkoop klimt uit het dal, minder tweedehandsjes te koop

Vanwege de coronacrisis en het thuiswerken kochten sinds vorig jaar minder mensen een nieuwe auto, maar die trend is voorbij. De afgelopen twee maanden zijn er zoveel meer nieuwe auto's verkocht dat de verkoop over de eerste helft van dit jaar in de plus staat: 3,3 procent.

Uit cijfers van brancheorganisaties Bovag, RAI en databedrijf RDC blijkt dat er in de eerste zes maanden 163.173 auto's zijn verkocht. Dat is nog altijd lager dan in 2019, toen er geen coronacrisis was. Toen werden er ruim 225.000 auto's op kenteken gezet.

De brancheorganisaties verwachten dat de verkoop in de tweede helft van het jaar verder aantrekt, maar er zijn ook veel onzekerheden. Zo kunnen vanwege het chiptekort sommige merken mogelijk later worden geleverd en zijn er wereldwijd nog logistieke problemen.

Minder keus

Dat er minder nieuwe auto's worden verkocht dan in de jaren voor corona merken de occasion-dealers. Daar neemt het aanbod af. "We zouden wel 30 procent meer kunnen verkopen als we ze zouden hebben", zegt André Montfrooy van Autopalace Harderwijk. "Er worden niet meer zoveel auto's ingeruild omdat mensen minder snel een nieuwe auto kopen."

Volgens marktonderzoeker Autobiz is er bij autobedrijven bijna 7,5 procent minder aanbod dan een jaar geleden. Particulieren hebben bijna 11 procent minder in de verkoop. Om het aanbod enigszins op peil te houden worden er meer auto's uit het buitenland geïmporteerd.

De auto's die bij de dealers staan worden sneller verkocht. 2020 was een recordjaar voor verkoop van tweedehands auto's en in 2021 draaien verkopers een nog hogere omzet. In de eerste vijf maanden verkochten autobedrijven 561.100 gebruikte personenauto's, bijna 11 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden.