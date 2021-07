Kamer valt opnieuw over uitspraken PVV over minister Kaag

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat PVV-Kamerlid Markuszower te ver is gegaan met uitspraken over minister Kaag. "We weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft", zei hij in een debat over het terughalen van een IS-vrouw uit Syrië. GroenLinks heeft zich teruggetrokken, omdat de Kamervoorzitter niet ingreep.

Denk-Kamerlid Kuzu noemde de uitspraak van de PVV'er "walgelijk", "abject" en "de Tweede Kamer onwaardig". Hij vroeg Kamervoorzitter Bosma in te grijpen. Maar die zei dat hij geen inhoudelijk oordeel wilde vellen over de woorden van Markuszower. Hij wees erop dat die geen scheldwoorden had gebruikt.

Kuzu kreeg steun van een groot deel van de Tweede Kamer. SGP-leider Van der Staaij zei dat het goed is als er stevig wordt gedebatteerd. "Maar we moeten ons onthouden van persoonlijke beledigingen en giftige uitlatingen over personen." SP-Kamerlid Van Nispen vond de uitspraak "ver, ver, ver over de schreef".

GL verlaat debat

"Ik ga niet verder met dit de debat onder een voorzitter die niet ingrijpt", zei GroenLinks-Kamerlid Ellemeet, die inderdaad het debat verliet. Zij kreeg kritiek van onder anderen de Kamerleden Van Haga (fractie-Van Haga) en Van der Plas (BBB), die vinden dat de suggestie is dat Kamervoorzitter Bosma (PVV) partijdig is door niet in te grijpen bij zijn fractiegenoot. "Die ondertoon vind ik stuitend", zei Van der Plas.