Transfermarkt is open: eredivisieclubs gaan direct los

PSV heeft een van de duurste spelers uit de clubgeschiedenis, Timo Baumgartl, voor een jaar verhuurd aan Union Berlion. De Duitse club heeft ook een optie tot koop bedongen.

De 25-jarige Duitse verdediger kwam in 2019 voor tien miljoen euro over van VFB Stuttgart. Hiermee is hij de op vier na duurste speler van de Eindhovense club. Alleen Mateja Kezman, Hirving Lozano, Bruma en Maximiliano Romero waren duurder. Baumgartl kon bij PSV nooit echt imponeren. Hij speelde in twee jaar tijd 21 eredivisiewedstrijden.

Bel Hassani naar RKC

Ook andere Nederlandse clubs roerden zich op de transfermarkt. RKC Waalwijk haalt Iliass Bel Hassani terug naar Nederland.

De aanvallend ingestelde speler vertrok in januari 2020 van PEC Zwolle naar het Qatarese Al Wakrah en stond het afgelopen halfjaar onder contract bij Ajman Club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Voor zijn buitenlandse en Zwolse avonturen kwam hij uit voor Sparta Rotterdam, Heracles Almelo, AZ en FC Groningen.