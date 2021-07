Schade door noodweer in onder meer Leersum geschat op 37 miljoen euro

Het Verbond van Verzekeraars schat de schade die vorige maand door noodweer werd veroorzaakt op circa 37 miljoen euro. Zware stortbuien met veel regen ne harde wind trok toen over een deel van Nederland.

Volgens woordvoerder Iwanna de Jonge van het Verbond is het een heel hoog bedrag. "Er is wel echt heel veel schade veroorzaakt in het relatief kleine gebied waar het noodweer overheen trok. In Leersum zijn hele huizen onbewoonbaar geraakt."

Leersum had het zwaarst te lijden door een valwind die over de gemeente trok. Die veroorzaakte naar schatting 7,3 miljoen euro schade. In Hoogeveen werd voor 3,9 miljoen euro schade aangericht door wateroverlast en hagel en in Bergen en Alkmaar werd door wateroverlast voor respectievelijk 2,5 en 2,2 miljoen euro schade aangericht.

Particulieren gedupeerd

De meeste schade werd geclaimd op particuliere woonverzekeringen, zo'n 25 miljoen euro. Op motor- en autoverzekeringen werd voor 9 miljoen euro geclaimd en schade aan zakelijke gebouwen en voertuigen leverden samen een claim van 3 miljoen euro op.

De schadepost is waarschijnlijk nog veel hoger, maar niet alle schade wordt bij de verzekeraars geclaimd. Zo zijn veel oudere auto's alleen WA-verzekerd en was er ook veel schade aan gemeente-eigendommen zoals straatmeubilair en bomen.

Extreem weer, zoals op 18 juni, veroorzaakt voor steeds meer schade aan huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Zo kwamen er in 2016 na extreme hagelbuien ruim 100.000 schademeldingen binnen en bedroeg de schade zeker 600 miljoen euro. "Dat was heel extreem", zegt De Jonge. "Dat was de topper alle stormen en die trok over een heel groot gebied, waarbij ook veel kassen beschadigd raakten."