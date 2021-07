Kuipers fluit EK-kwartfinale tussen Tsjechië en Denemarken

De UEFA heeft scheidsrechter Björn Kuipers en zijn team aangesteld voor de EK-kwartfinale tussen Tsjechië en Denemarken. Deze wedstrijd staat zaterdagavond om 18.00 uur in het Olympisch Stadion in Bakoe (Azerbeidzjan) op het programma. Het wordt de derde wedstrijd op dit EK voor 'Team Kuipers'.

Het team van Kuipers bestaat uit zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Bij de wedstrijd in Bakoe zal de Rus Sergej Karasev de vierde officials zijn. Pol van Boekel is de VAR.

In de groepsfase was Kuipers al de arbiter in Kopenhagen bij Denemarken-België (1-2) en Slowakije-Spanje (0-5). Ook was hij vierde official bij de wedstrijd tussen Engeland en Kroatië (1-0) op Wembley.

Makkelie

Kuipers is niet de enige Nederlandse scheidsrechter die actief is op dit EK. Ook Danny Makkelie kan nog een wedstrijd toegewezen krijgen, maar dit is vooralsnog nog niet gebeurd.

Voor Kuipers en Makkelie is het gunstig dat het Nederlands elftal al is uitgeschakeld. Zij hebben zodoende nog altijd kans om de halve finales of de finale te fluiten.