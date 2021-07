Na haar horrorblessure, vorig jaar in Parijs, waren er grote twijfels of Tessie Savelkouls ooit weer normaal zou kunnen lopen. Over judoën, laat staan op topniveau, werd al helemaal nauwelijks gesproken. Maar na een lange, succesvolle revalidatie is het onvoorstelbare gebeurd: de 29-jarige judoka staat over een maand gewoon op de mat bij de Olympische Spelen in Tokio. "Dat was het eerste doel en dat is gehaald. Nu wil ik op de Spelen het allerbeste laten zien wat erin zit", aldus Savelkouls.

Savelkouls knokt zich na horrorblessure naar Tokio: 'Ik heb het gehaald' - NOS

In februari 2020 ging het helemaal mis tijdens het grandslamslamtoernooi in Parijs voor Savelkouls, die uitkomt in de klasse boven 78 kilogram. In de eerste partij raakte haar onderbeen geblokkeerd bij een actie van haar tegenstandster Romane Dicko. De knie raakte uit de kom en een zenuw in haar been scheurde over een lengte van acht centimeter. Alle seinen stonden op rood, maar Savelkouls was vastberaden en knokte zich door het revalidatietraject. "Ik voelde dat het heel goed ging. Iedere week ging het beter en kon ik meer. Ik wilde kijken waar het eindigt. Uiteindelijk sta ik nu hier en ben ik nog steeds niet bij het einde." Problemen met voet Helemaal de oude is Savelkouls nog niet: ze loopt al beter dan een paar maanden geleden, maar door de gescheurde zenuw kan ze haar rechtervoet niet optimaal optillen. Maar dat is geen belemmering, aldus de judoka. Bekijk hieronder het moment dat Tessie Savelkouls geblesseerd raakte op het grandslamtoernooi in Parijs.

Februari 2020: Savelkouls geblesseerd van de tatami bij grandslam Parijs - NOS

"Mijn voet gaat nog niet helemaal mee omhoog, dus dat moet ik een beetje corrigeren met mijn knie. Maar op de mat is mijn voet ingetapet en dan loop ik eigenlijk makkelijker dan ik nu doe. Je ziet het wel, maar het beperkt me eigenlijk niet. Hierna kunnen we altijd nog kijken of er nog een operatie nodig is om het te verbeteren." Bang dat haar tegenstandsters in Tokio misbruik maken van haar medische dossier is Savelkouls niet: "Als ze willen gaan schoppen op mijn been moeten ze dat lekker doen. Maakt mij niks uit, het kan zeker geen kwaad." Zelfvertrouwen tijdens trainingsweek Savelkouls overtuigde de judobond ervan dat ze klaar is voor Tokio tijdens een internationale trainingsweek, waarin ze voor het eerst weer competitief op de tatami stond. "Dat ging echt supergoed. Het was voor mij ook fijn om te voelen, want ik had zolang niet tegen zulke mensen op de mat gestaan. Het gaf me veel zelfvertrouwen." Tjaart Kloosterboer, directeur topsport van de judobond, kreeg na afloop te horen dat het verantwoord is om Savelkouls naar Tokio te sturen.

"De coaches vertelden mij dat ze de beweeglijkheid terug heeft, een van haar sterke punten", aldus Kloosterboer. "Ze is atletisch en kan ook echt weer om haar tegenstandsters heen dansen. De coaches hebben haar zien gooien, mensen zijn weer echt op de rug gelegd, maar ze waren unaniem in hun oordeel: Tessie is Olympische Spelen-waardig." Na haar lange lijdensweg gunt iedereen Savelkouls ook een opsteker, maar daarmee heeft de judobond bij de selectie zeker geen rekening gehouden, benadrukt Kloosterboer. "De Olympische Spelen, maar ook EK's en WK's zijn geen cadeautjes. Je moet echt de competitie aankunnen op het allerhoogste niveau, wil je worden voorgedragen door je sportbond."

Tessie Savelkouls in actie op de Olympische Spelen van Rio tegen de Oekraïense Svitlana Iaromka - AFP