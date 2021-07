F-16 in problemen op vliegbasis Leeuwarden, piloot gebruikt schietstoel

Leeuwarden - Persbureau Meter

Op de vliegbasis Leeuwarden is een F-16 in problemen gekomen, zo melden diverse bronnen. Het zou zijn gegaan om een probleem bij het opstijgen. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt om uit het toestel te komen. Of hij of zij daarbij gewond is geraakt is niet bekend. De Veiligheidsregio is nog niet bereikbaar voor commentaar. De vliegbasis twittert dat de situatie nog in kaart wordt gebracht. Volgens een spotter bij de basis met wie Omrop Fryslân heeft gesproken, had het toestel rond 09.15 uur net toestemming gekregen om op te stijgen. Er zijn berichten dat daarbij te veel gas werd gegeven, waardoor het op hol sloeg. Het lijkt erop dat het toestel een gebouw op de basis heeft geraakt. Bij een hek bij de luchtmachtbasis waren hulpverleners bezig en was een parachute te zien:

Crash bij vliegbasis Leeuwarden - NOS

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Op foto's van lokale verslaggevers is te zien dat het vliegtuig wordt nat gehouden door een blusvoertuig. Er wordt gemeld dat het zou gaan om een Belgische F-16, die in Nederland was voor een oefening, maar dat is nog niet bevestigd.

De parachute die werden gebruikt - Camjo Media