F-16 boort zich in gebouw op vliegbasis Leeuwarden, piloot gebruikt schietstoel

Op de vliegbasis Leeuwarden is een Belgische F-16 bij het opstijgen tegen een gebouw gebotst. Dat gebeurde al rijdend, voordat het toestel van de grond was, zo meldt de Veiligheidsregio. De F-16 boorde zich een aantal meter in het gebouw van één verdieping.

De piloot gebruikte kort daarvoor zijn schietstoel om uit het toestel te komen. Hij landde net buiten het terrein van de basis en raakte gewond geraakt aan zijn been. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Een andere Belgische militair die op het moment dat het misging als zogeheten crew chief met het toestel bezig was, is uit voorzorg ook naar het ziekenhuis gebracht.

In het gebouw waar de straaljager zich in boorde was niemand aanwezig. Er is alleen materiële schade.

Het lijkt erop dat de F-16 bij het opstarten uit zichzelf is gaan accelereren, zegt Defensie. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Het toestel dat is gecrasht is een Belgische F-16. Die oefenen geregeld op de vliegbasis Leeuwarden. De piloot en de crew chief deden mee aan een internationale oefening. Die is na het ongeluk stilgelegd.

Bij een hek bij de luchtmachtbasis waren hulpverleners bezig en was een parachute te zien: