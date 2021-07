Snelheid omlaag op krakkemikkige Haringvlietbrug

Het verkeer moet de komende twee jaar rekening houden met vertraging op de Haringvlietbrug. Om schade aan het wegdek te voorkomen gaat de maximumsnelheid er voorlopig terug naar 50 kilometer per uur. Ook wordt het autoverkeer in beiden richtingen over een rijstrook geleid. De brug gaat daarnaast nog maar één keer per week open voor schepen.

De Haringvlietbrug, de belangrijkste autoverbinding tussen Zuid-Holland en Brabant over het Hollands Diep, is er slecht aan toe. "Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug", aldus Rijkswaterstaat.

Klemmen trillen los

Het rijdek van de brug bestaat uit 210 aluminium platen die met 700 klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. De klemmen trillen los door al het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt, laat Rijkswaterstaat weten.

De problemen spelen al langer. In december 2017 raakten zo'n twintig auto's beschadigd doordat een onderdeel van de brug had losgelaten.

De regionale omroep Rijnmond meldt dat de klemmen vorig jaar al een keertje zijn vervangen. Maar dat heeft dus niet geholpen. Vandaar het terugbrengen van de maximumsnelheid en het beperken van het aantal rijstroken. Dat duurt in ieder geval tot medio 2023 als de vervanging van de klep van de brug gepland staat.

Forse files

Rijkswaterstaat verwacht dat de maatregelen de komende twee jaar tot forse files zullen leiden op de A29 en op de A16, die als uitwijkroute wordt aanbevolen.

Eerder dit jaar werd al besloten om de Haringvlietbrug slechts één keer per week te openen voor hoge scheepvaart, dat wil zeggen schepen hoger dan 13 meter. "Dat wordt gedaan vanwege de veiligheid, omdat er misschien losse klemmen op een schip kunnen vallen", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Elke vrijdag is er een inspectie. Als de brug veilig is, dan kunnen de schepen doorvaren. Zo niet, dan moeten de schepen omvaren, een omleidingsroute die zo'n twee tot vier uur extra kost.