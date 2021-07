Groot wil zich opnieuw bewijzen bij Oranje: 'Ik moet aardig aan de bak'

Het was even spannend of handbalster Nycke Groot op tijd fit zou zijn voor de Olympische Spelen, maar haar schouderblessure is achter de rug en ze maakt gewoon deel uit van de olympische selectie. Voor de 33-jarige Groot - een van de beste speelsters ter wereld - wordt Tokio haar laatste kunstje. "Het is heel gek dat dit het laatste toernooi is, dat dringt nog niet tot me door."

Groot nam al eerder afscheid van Oranje. In januari 2019 stopte ze voor twee jaar als international, omdat ze fysiek en mentaal overbelast was. Ze wilde alleen nog maar clubwedstrijden spelen. "Ik heb het nooit echt gezien als een keuze, ik kon het gewoon niet meer volhouden. Het programma is ontzettend zwaar, het was nodig om een stapje terug te doen." Ze vindt het bovendien niet vanzelfsprekend dat ze bij de olympische selectie zit. "Ik moet wel het gevoel hebben dat ik wat bij kan dragen, dus ik moet aardig aan de bak." Stoute schoenen Vanwege blessures bij Oranje trok bondscoach Emmanuel Mayonnade de stoute schoenen aan en belde hij eind 2020 de 'gepensioneerde' Groot toch maar eens op. Zou een comeback er nog inzitten? "Toen hij belde, begon het wel te kriebelen en kreeg ik er verrassend veel zin in. Ik heb een paar dagen lang goed nagedacht of het te impulsief was of niet."

Nycke Groot in het shirt van het Nederlandse team - ANP