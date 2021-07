Kat Boefje na zeven jaar gemummificeerd teruggevonden

In een monumentaal pand in Utrecht is tijdens een verbouwing een gemummificeerde kat gevonden. Toen de dierenambulance het beestje ophaalde, bleek de chip nog prima te werken. Zo werd snel duidelijk dat de kat Boefje heette en sinds 2014 was vermist.

Het is nog niet helemaal duidelijk waardoor de kat is gemummificeerd, meldt RTV Utrecht. Mogelijk dat de vindplaats een rol speelt: ambulancemedewerkers troffen de kat vlak achter een schoorsteen aan. Het dier raakte vermist in de winter, in een tijd dat de kachel veel werd gebruikt, Op een warm, benauwd plekje bij de schoorsteen kan dat leiden tot omstandigheden waarin een lichaam gemummificeerd raakt.

Dierenambulance Utrecht laat weten dat de eigenaren van Boefje op de hoogte zijn gesteld van de vondst. "Moraal van het verhaal: chip uw dier en registreer het goed. Ook in zulke gevallen, kan het uitsluitsel geven", aldus de medewerkers van de dierenambulance op Facebook.