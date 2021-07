Noodgedwongen verlaten Johan en Janny hun huisje aan het spoor

De ene na de andere rechtszaak volgde, want Johan en Janny wilden heel graag blijven. Heel even leek er een oplossing: in 2017 stelde de gemeente voor om het pand met inboedel en al zo'n vijftig meter te verplaatsen. Maar om onduidelijke reden ging dat voorstel niet door.

Het spoor is op deze plek recentelijk verdubbeld. Bovendien ligt de weg over het spoor schuin plaats van haaks. Al met al betekent dit dat het huisje onveilig staat, vond de spoorbeheerder. Zeven jaar geleden werd een onteigeningsprocedure gestart.

"De komende dagen doe ik rustig aan, om even bij te komen", zegt Johan (74) tegen RTV Noord . "Dit moeten we verwerken. We zijn ons huis kwijt."

Het afscheid viel het echtpaar zwaar. Het bedrag dat de verkoop heeft opgeleverd is bij lange na niet genoeg om een nieuwe woning te kopen, zegt Johan. Hij wijst erop dat de juridische strijd handenvol met geld heeft gekost.

Voorlopig trekken de twee even in een hotel, iets verderop. De spullen staan in de opslag. Een huurhuis in het naburige dorp is geen alternatief, zegt Johan. Al dat lawaai is niets voor hen.

"Misschien kunnen we een caravan huren. Ergens bij een boer of zo. Dan zitten we in ieder geval nog op een rustig plekje."