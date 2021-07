Uitblinkende sterspeler Paul leidt Suns naar eerste NBA-finale in 28 jaar

Point-guard Paul was van onschatbare waarde voor de Suns met liefst 41 punten, waarvan 31 in de tweede helft. Door de winst op zijn oude club - Paul speelde van 2011 tot 2017 voor de LA Clippers - haalde hij voor het eerst in zijn carrière de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Paul is inmiddels bezig aan zijn zestiende seizoen in de NBA en stond al elf keer in het All Star-team. "Dit voelt goed", vertelde hij na de wedstrijd. "Zestien jaar doe ik dit al, zestien jaar vol operaties, hard werk, tegenslagen en zware nederlagen. Van dit succes ga ik dus enorm genieten."

Phoenix Suns was twee keer eerder finalist in de NBA, maar verloor in 1976 van Boston Celtics en in 1993 van Chicago Bulls. In deze NBA-finale nemen de Suns het op tegen Atlanta Hawks of Milwaukee Bucks. In de play-offs van de Eastern Conference staat het 2-2.