Cosby houdt onschuld vol, slachtoffers woest over vrijlating

De vrouwen die acteur Bill Cosby hadden aangeklaagd voor seksueel misbruik reageren verbijsterd op zijn vrijlating. "Dit is niet alleen teleurstellend voor ons, maar het kan ook andere vrouwen die hun gelijk willen halen via de rechter ontmoedigen", laat onder meer Andrea Constand weten, de vrouw die Cosby beschuldigde van seksueel misbruik.

Advocaat Gloria Allred onderstreept dat Cosby werd vrijgesproken vanwege een procedurefout, niet omdat hij onschuldig is bevonden. Ze noemde het een verpletterend besluit in een van de belangrijkste zaken die uit de #MeToo-beweging zijn voortgekomen.

Een andere vrouw die zei slachtoffer te zijn van Cosby spreekt van een klap in haar maag. "Ik ben verbijsterd. Ik heb een knoop in mijn maag", zei Victoria Valentino tegen CNN. "Wat zegt dit over de waarde van een vrouw. Betekenen onze levens dan niets? Al die levens die hij heeft beschadigd."

Omstreden overeenkomst

Cosby werd vrijgelaten omdat de verklaringen uit enkele verjaarde zaken niet hadden mogen worden opgenomen in het proces tegen hem. Bovendien had een aanklager in een civiele zaak Cosby immuniteit beloofd in ruil voor zijn verklaring. Het Hooggerechtshof oordeelde dat daarom het hele proces over de misbruikzaak niet had mogen plaatsvinden.

Andrea Constand benadrukte in haar verklaring dat die overeenkomst met de aanklager nooit met haar is besproken. "We zijn er niet over ingelicht en naar onze mening is niet gevraagd."

Meteen vrijgelaten

De 83-jarige acteur kwam gisteren meteen vrij nadat het Hooggerechtshof van Pennsylvannia zijn eerdere veroordeling nietig had verklaard. Bij thuiskomst groette Cosby de pers en fans die zich voor zijn huis hadden verzameld. Hij nam niet zelf het woord, maar liet een woordvoerder spreken.

"We zijn natuurlijk dolgelukkig dat hij weer thuis is. Hij heeft een onrechtvaardige straf van drie jaar waardig gedragen", aldus de zegsman. "Bill Cosby heeft altijd geweten dat hij hier nooit voor vervolgd had mogen worden."

Bij zijn huis werd Cosby enthousiast ontvangen door fans: