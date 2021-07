Wekdienst 1/7: Herdenking afschaffing slavernij • Stakingen bij kinderopvang

Goedemorgen! Vandaag wordt Keti Koti gevierd, de feestdag vanwege de afschaffing van de slavernij. En medewerkers van de kinderopvang in Noord-Holland en het zuiden van Flevoland staken.

We beginnen met het weer. Vandaag kan regionaal regen of motregen vallen. Droge momenten zijn weggelegd voor het westen van het land. Er staat een matige westenwind en het wordt 14 tot 18 graden. Later op de dag kan de zon in het noorden nog even doorbreken. Plaatselijk kan het dan net 20 graden worden.