Mark Cavendish wint in 2008 zijn eerste etappe in de Tour de France - AFP

In de zesde etappe van de Tour de France gaan we normaal gesproken weer de sprinters aan het werk zien, al weet je het nooit. Vraag het maar aan Brent van Moer, wiens vlucht in de vierde rit pas op 250 meter van de streep in Fougères strandde. Daardoor kreeg Mark Cavendish wel de kans om zijn sprookje te laten uitkomen. Vijf jaar na zijn laatste zege in de Tour de France pakte hij op precies dezelfde plek zijn 31ste ritzege, waarmee hij nog maar drie zeges is verwijderd van recordhouder Eddy Merckx. Vandaag keert hij terug op vertrouwde grond. In 2008 boekte de Manx Missile in Châteauroux namelijk zijn eerste profzege. Drie jaar later was Cavendish opnieuw de beste.

Etappe 6 Tour de France - NOS

Mathieu van der Poel start voor de vierde dag op rij in de gele trui. Slechts drie Nederlanders hadden de leiderstrui langer in bezit: Gerrie Kneteman (8 dagen), Wout Wagtmans (12 dagen) en op eenzame hoogte natuurlijk Joop Zoetemelk (22 dagen). Van der Poel is trouwens de negentiende Nederlander in de gele trui. Wim van Est was in 1951 de eerste, Mike Teunissen in 2018 de laatste. Jan Janssen droeg slechts één dag de gele trui in de Tour, maar werd wel twee keer gehuldigd. In 1968 ontfutselde hij de Belg Herman Van Springel in de slottijdrit het geel en de eindzege.

Finishplaats Châteauroux is trouwens niet alleen bekend als aankomstplaats in de Tour waar naast Cavendish ook mannen als Leon van Bon, Mario Cipollini, Tom Boonen en Marcel Kittel aan het langste eind trokken. Het is ook de geboorteplaats van de acteur Gérard Depardieu. De inmiddels 72-jarige Depardieu - bekend van zijn rollen in historische films als Le Comte de Monte Christo, Cyrano de Bergerac en Asterix en Obelix - werd lang gezien als door en door Frans.

Etappe 6: een sprintrondje van Poppeltown naar Gérard Dépardieu - NOS

Depardieu, een goede bekende van de Russische president Vladimir Poetin en de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, is echter al jaren geen Fransman meer. In 2013 ontving hij van Poetin persoonlijk zelfs het Russische staatsburgerschap, nadat hij zijn Franse paspoort in 2012 had ingeleverd. Ook is Depardieu cultureel ambassadeur van de republiek Montenegro.