China viert 100 jaar Communistische Partij, Xi waarschuwt pesters

China viert vandaag het honderdjarig bestaan van de Chinese Communistische Partij (CCP). Op het Tiananmenplein in Peking luisterden tienduizenden mensen naar feestelijke toespraken en keken ze naar vliegshows. Met onder meer kanonschoten en het zingen van De Internationale werd gevierd hoe het land zich sinds de oprichting van de partij in 1921 heeft ontwikkeld.

Na een toespraak van de jongerenbeweging van de CCP was president Xi Jinping op de grote schermen op het plein te zien. Hij feliciteerde zijn partijgenoten en stond in zijn speech uitvoerig stil bij de economische grootmacht die het land in de afgelopen eeuw is geworden. In de komende honderd jaar moet China nog welvarender worden, vindt hij.

"We hebben een einde gemaakt aan het uitbuitende systeem van feodalisme dat China duizenden jaren heeft gekend en we hebben dat vervangen voor het socialisme", aldus Xi. De Chinese leider zei dat dit socialisme sinds het achttiende nationale congres, waarop hij werd aangesteld als secretaris-generaal van de partij, een nieuw tijdperk is ingegaan.

'Dreigingen zullen stuiten op stalen muur'

"Het Chinese volk is niet alleen goed in het vernietigen van een oude wereld, maar ook goed in het opbouwen van een nieuwe", ging de president verder, verwijzend naar zijn voorgangers. "Alleen socialisme kan China redden en alleen socialisme met Chinese trekken kan China verder ontwikkelen." De partij en de partijleiding zijn wat hem betreft de grootste kracht van deze vorm van socialisme.

In Xi's toespraak klonk niet alleen lof voor zijn land, maar ook een waarschuwing voor andere landen. "We zullen geen schijnheilige preken accepteren van anderen die denken dat ze het recht hebben om ons terecht te wijzen", aldus de president. Militaire dreigingen, pesterijen en onderdrukking zullen volgens Xi stuiten op "een stalen muur, gesmeed door 1,4 miljard mensen".

Veel westerse landen veroordelen regelmatig de Chinese "heropvoedingskampen" in Xinjiang, waarin zeker een miljoen Oeigoeren voor kortere of langere tijd zijn opgesloten. Een meerderheid in de Tweede Kamer stelde in februari dat de Chinese omgang met de Oeigoeren genocide genoemd moet worden. Op de afgelopen G7-top klonk de oproep, in dit geval van de VS, om mede hierom een gezamenlijk blok tegen China te vormen.

Hongkong en Taiwan

Ook over de groeiende invloed van Peking op Hongkong en de onderdrukking van pro-democratische activisten zijn in veel westerse landen grote zorgen. Vorig jaar juni werd een omstreden nationale veiligheidswet ingevoerd die een einde maakte aan de massale protesten tegen de inmenging van China in de semi-autonome stad.

In zijn speech sprak Xi ook over Hongkong, waarvan ook de hoogste bestuurder, Carrie Lam, in Peking was. Zowel Macau als Hongkong zullen volgens hem "een hoge mate van autonomie houden". Daar zijn volgens hem wel juridische maatregelen voor nodig, die toezien op "nationale veiligheid en stabiliteit".

Voor Taiwan had de president ook een waarschuwing: hij wil de Taiwan-kwestie oplossen en volledige "hereniging van het land" bereiken. Iedere poging van het eiland om onafhankelijk te worden zal gebroken worden, klonk het. "Landgenoten aan beide kanten van de Straat van Taiwan moeten samenkomen en richting eenheid bewegen."