Meer lichamen gevonden onder puin van flat Miami, vrees voor weersomslag

Onder het puin van het deels ingestorte appartementengebouw bij Miami Beach in Florida zijn nog eens zes lichamen gevonden. Dat heeft de burgemeester van Miami-Dade, Daniella Levine Cava, bekendgemaakt op een persconferentie. Met de eerdere vondsten erbij komt het dodental nu op achttien.

Twee van de nieuw gevonden lichamen zijn van kinderen, aldus Levine Cava. Er worden nog steeds 145 bewoners vermist. Reddingswerkers hopen nog altijd mensen levend onder het puin vandaan te halen, ook al is dat sinds enkele uren na de instorting vorige week niet meer gebeurd.

Bij het ingestorte gebouw is nu een helling gebouwd waarmee de reddingswerkers zwaardere machines kunnen inzetten. Mogelijk kunnen ze daardoor sneller grote stukken beton verplaatsen, wat volgens de brandweer "zou kunnen leiden tot ontzettend goed nieuws".

Stormen op zee

Ondertussen wordt met enige zorg gekeken naar de weersomstandigheden op de Atlantische Oceaan. Daar ontstaan mogelijk twee tropische stormen die volgende week het werk bij de deels ingestorte flat kunnen bemoeilijken. De operatie was de afgelopen dagen al extra lastig door zware buien. Het Nationale Orkaancentrum (NHC) houdt in de gaten of de stormen op zee problemen zullen opleveren.

In verband met de kans op slecht weer hebben de autoriteiten in de staat Florida de federale overheid gevraagd om extra reddingswerkers. In het geval van noodweer staat er waarschijnlijk een ploeg uit Virginia klaar om te helpen.

President Joe Biden en zijn vrouw Jill bezoeken naar verwachting vandaag de rampplek. Daar zullen ze reddingswerkers bedanken voor hun inzet en spreken met nabestaanden van bewoners van de flat.