Het is 1 juli: Messi is transfervrij nu contract bij Barcelona is afgelopen

Op 14 december 2000 tekende de toen 13-jarige Messi zijn eerste contract bij de Catalanen op een servetje in een Spaans restaurant. Het was het begin van een zeer succesvolle periode waarin Messi uitgroeide tot een van de groten der aarde.

Na 21 jaar en meerdere contractverlengingen is dus nog altijd niet zeker of Messi een nieuw contract zal aangaan in Barcelona. Gaat hij voor een hereniging met Pep Guardiola bij Manchester City? Kiest hij voor de miljoenen van Paris Saint-Germain? Of blijft hij zitten waar hij zit?

Messi, die op dit moment met Argentinië strijdt in de Copa América, zou volgens de Spaanse krant AS deze week zijn krabbel zetten onder een nieuwe verbintenis. Het Madrileense Marca meldt juist dat hij er nog niet helemaal uit is.

Niet verzekerd, geen nieuwe shirtjes

Daarnaast zijn er nog wat andere zaken die gaan spelen, nu Messi zonder contract zit. Mocht hij geblesseerd raken bij de Copa América, dan is Barcelona niet verzekerd voor de medische kosten die de FIFA dekt bij blessuregevallen.

Ook mag Barcelona vanwege portretrechten geen nieuwe shirtjes met de naam van Messi verkopen of zijn afbeelding gebruiken in combinatie met het nieuwe shirt.

Tot slot is het nog de vraag of de Spaanse bond een nieuwe handtekening van Messi ziet als een verlenging van het oude contract of als een nieuw contract. In dat laatste geval heeft dat gevolgen voor het door de bond ingestelde salarisplafond van de club.