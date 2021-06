IOC komt Wiegman deels tegemoet over uitbreiding selecties Spelen

"Het is nu zo dat je een speler later in het toernooi weer terug mag wisselen", aldus Wiegman. "Als iemand bijvoorbeeld een lichte blessure oploopt of om een andere reden niet inzetbaar is, is het niet direct einde toernooi."

De bondscoach is dan ook blij met de veranderde regel: "Het liefst hadden we een groep van 22 speelsters gehad, maar dit is al een hele stap vooruit. Het is mooi dat we het IOC met elkaar, dus met de andere landen en de FIFA, hebben kunnen overtuigen."

Keepster Loes Geurts, Anouk Dekker, Renate Jansen en Inessa Kaagman waren aanvankelijk aangewezen als de vier reserves.

De Nederlandse voetbalsters spelen hun eerste wedstrijd op 21 juli, twee dagen voor de officiële openingsceremonie, tegen Zambia. Op 24 juli is Brazilië de tegenstander, drie dagen later is de derde groepswedstrijd tegen China.