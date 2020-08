Miljoenen Afghanen in Pakistan, maar nog altijd geen enkele hoop op burgerschap

Voor Afghaanse vluchtelingen in Pakistan blijft de situatie uitzichtloos. De afgelopen jaren leken er kleine kansen op staatsburgerschap, maar de regering van het land heeft weer benadrukt dat Afghanen vroeg of laat naar hun eigen land terug moeten keren.

In totaal gaat het om ten minste 2 miljoen mensen - de grootste groep vluchtelingen ter wereld buiten Turkije. Verreweg de meerderheid is in Pakistan geboren. Het land heeft het internationale Vluchtelingenverdrag van 1951 nooit getekend. Hierdoor hebben de Afghanen niet dezelfde rechten als Pakistaanse burgers, en lopen zij continu het risico op deportatie - zelfs wanneer ze in het land geboren en getogen zijn.

"Ik zou willen dat Pakistan mij accepteerde als staatsburger", zegt Muhammad Zadran (32). Hij staat in zijn eigen winkel voor cosmetica en vrouwenkleding op een drukke winkelstraat in de stad Peshawar, in een wijk die ook wel 'Klein Kabul' wordt genoemd. Zoals veel vluchtelingen gingen zijn ouders en grootouders na de Sovjet-invasie van 1979 de grens over. Zelf is Zadran in Peshawar geboren, net als zijn vrouw en zes kinderen.

Geen eigen bedrijf

In zijn winkel is het een komen en gaan van vrouwelijke klanten, maar hij kan hier niet volledig van profiteren. Als vluchteling kan hij geen bedrijf op zijn naam zetten. Daarom heeft hij noodgedwongen een partner op papier. "Ik kan niet eens een eigen bankrekening openen, of een rijbewijs halen."