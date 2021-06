Boete voor agent uit Dordrecht om racisme tijdens arrestatie

Een 52-jarige agent uit Dordrecht is schuldig bevonden aan het racistisch beledigen van een arrestant. De agent schold de man tijdens een worsteling uit met het n-woord. De agent moet een boete van 250 euro betalen.

Agenten van de eenheid Rotterdam wilde in december een dronken man aanhouden omdat die een van hen had beledigd. De man probeerde te vluchten en werd geholpen door twee mannen en een vrouw. Zij keerden zich tegen de agenten.

Er vielen rake klappen en trappen richting de agent, zo was te zien op de opname van het incident die werd getoond tijdens de zitting in Rotterdam. Ook werd een tweede agente aangevallen. Een van de mannen zou op haar zijn gaan zitten. Daarop schold de verdachte agent de man uit met een racistische krachtterm.

Agent: heftigste situatie in 21 jaar

Het Openbaar Ministerie wilde de kwestie eerder afdoen met een geldboete, maar daar ging de agent niet mee akkoord. Hij zei dat hij in zijn 21 jaar als agent nog nooit "zo'n heftige situatie" had meegemaakt.

De agent gaf volmondig toe dat hij de bewuste term niet had moeten gebruiken, schrijft regionale omroep Rijnmond. "Wat ik gezegd heb, klopt niet. Ik zou het willen terugdraaien, dit is taal die ik niet gebruik. Aan de andere kant ben ik heel boos op deze man. Hij heeft een collega en mijzelf onrecht aangedaan."

Geen begrip voor racistische woordkeuze

De politierechter zei te begrijpen dat er sprake was van een ernstige situatie, maar oordeelde dat racistisch taalgebruik niet te rechtvaardigen was. De boete die de man moet betalen is lager dan de 400 euro die het OM had geëist. Naast de boete moet de man ook nog 300 euro schadevergoeding betalen aan de arrestant.

De man tegen wie het racistische taalgebruik werd gebruikt, moet nog voorkomen voor verdenking van geweld tegen de agenten die avond.