Bosbranden in de VS: 'Iedere brandweerman in Californië is nerveus'

Met het bosbrandenseizoen in aantocht, beleeft Californië opnieuw een periode van uitzonderlijke droogte. De omstandigheden nu zijn nog slechter dan een jaar geleden, zegt chef Ben Nichols van de brandweer in de beroemde wijnstreek Napa Valley. En toen, in augustus en september 2020, beleefde Californië de zwaarste branden in de moderne geschiedenis.

"Deze lente hadden we in de hele staat ruwweg duizend branden meer dan in een normaal jaar", zegt Nichols. "Het aantal plekken waar vuur ontstaat, schiet omhoog."

De nervositeit over wat er in de komende weken te gebeuren staat is ook president Biden niet ontgaan. Hij kondigde vandaag aan dat de brandweer in Californië meer gaat verdienen. "We lopen achter de feiten aan en hebben de brandbestrijding verwaarloosd", zei Biden. Brandweermensen die alleen in het droogteseizoen werken, zullen een vaste aanstelling krijgen.

Zwarte berg

"Kijk die hele bergkam is zwart, we zagen het vuur over de bergen komen, het gloeide de hele nacht." Vanaf de wijnboerderij van Sheldon Richards kijk je aan drie kanten de vallei in boven het plaatsje Napa, een flink uur rijden van San Francisco. Meerdere wijngaarden rondom die van Richards gingen vorig jaar in vlammen op. "Het vuur kwam van drie kanten", wijst hij vanaf zijn terras. "Wij hebben heel veel geluk gehad."

De branden zijn hier een onderdeel van het leven geworden, vertelt Richards. In vier van de afgelopen vijf zomers waren er vuren rond zijn huis en bedrijf. "Na zes jaar droogte, tussen 2009 en 2015, hadden de dorre takken zich opgestapeld in het bos. Dat werd aanmaakhout. Er was maar een vonkje nodig en de bomen werden gigantische fakkels van vuur. De aanhoudende droogte en de wind doen de rest."

Tientallen buren van Richards verloren hun huis, met alle herinneringen erin. "Dat is het ergste", zegt de wijnboer. "En daar bovenop verliest iedereen zijn oogst, ik ook", vertelt hij. Zijn wijnranken staan er nog, maar door de rookschade waren de druiven van 2020 niet meer bruikbaar. "De wijngaarden die zijn afgebrand verloren ook de oogst van de jaren ervoor, die zat nog in de vaten."

Gezonder bos

Op pad met brandweerchef Ben Nichols blijkt dat de wijnboeren zich ook voor de komende weken schrap kunnen zetten. Normaal duurt het seizoen van droogte en hoger risico op branden van juni tot september. "Maar de laatste jaren begint het al in april en gaat het door tot november, of soms zelfs januari", zegt Nichols. Zijn mannen zijn dit voorjaar al flink op de proef gesteld, en het echte werk moet nog beginnen.