Belgische artsen: situatie hongerstakende illegalen precair

Belgische artsen waarschuwen dat de situatie van een aantal van de 450 illegale migranten die al wekenlang in hongerstaking zijn in Brussel, precair is. Een aantal van hen is in het ziekenhuis opgenomen. Sommigen zijn er zo slecht aan toe dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Daar zouden ze behandeling weigeren zodat ze hun actie kunnen voortzetten, melden Belgische media.

De groep hoopt met hun hongerstaking een verblijfsvergunning af te dwingen. Sinds 23 mei weigeren de 'sans papiers' (ongedocumenteerden) voedsel. Ze verblijven in de Begijnhofkerk en ook op de campussen van twee universiteiten in de stad.

Vier van hen hebben hun mond dichtgenaaid. Ze kunnen alleen nog via een rietje drinken.