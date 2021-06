Spurs halen succescoach Espirito Santo binnen voor twee seizoenen

Tottenham was op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van José Mourinho in april. Wegens tegenvallende resultaten werd 'The Special One' aan de kant gezet en mocht de toen pas 29-jarige Ryan Mason het roer overnemen. De Engelsman werd daarmee de jongste Premier League-trainer ooit.

Onder leiding van Mason eindigde de Spurs uiteindelijk als zevende en werden de voorrondes van de Conference League gehaald. Mourinho hoefde niet lang in zak en as te zitten, in mei werd hij gepresenteerd als nieuwe coach bij AS Roma.

Succesvol in Wolverhampton

Espirito Santo streek in 2017 neer bij de Wolves en leidde zijn ploeg meteen naar de titel in het Championship. In het seizoen daarop leidde hij de promovendus naar de zevende plek in de Premier League en werd Europees voetbal behaald. In de Europa League van 2020 strandden de Wolves in de kwartfinales.

Na nog een zevende plek in datzelfde jaar eindigde de ploeg van Espirito Santo afgelopen seizoen als dertiende in de Premier League. Aan het einde van het seizoen besloten beide partijen ondanks een contract tot 2023 niet verder te gaan met elkaar.

Espirito Santo was eerder in zijn carrière werkzaam voor Rio Ave, Valencia en FC Porto.