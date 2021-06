Ziekenhuizen strijden tegen ‘medicijnkapers’, meer geld voor de zorg

Het gaat hier niet om eerlijke concurrentie, zegt Hugo van der Kuy van de ziekenhuisapotheek in het Erasmus MC. "Bij concurrentie ga je ervan uit dat we iets ontwikkelen wat zij al hadden. Maar wij hebben het, zíj kapen het." Op dit moment koopt Van der Kuy jaarlijks vier miljoen euro aan medicijnen in voor het Erasmus MC. "Als een ziekenhuis dit bij een commercieel bedrijf zou moeten inkopen, zou je gemiddeld zestien miljoen euro betalen. Dat is dus twaalf miljoen euro meer, voor alléén het Erasmus MC."

"De prijzen worden gemiddeld vier keer zo hoog, maar er zijn ook uitschieters tot vijftig keer zo hoog", zegt Reinout Schellekens van bereidingsapotheek A15, die gespecialiseerd is in ziekenhuisleveringen. Zo is het meest extreme voorbeeld speciale oogdruppels: A15 leverde ze voor 20 euro, nu kost een flesje 1000 euro, zegt Schellekens.

Het gaat om medicijnen waarvan het patent is verlopen, en die ziekenhuisapotheken nu zelf produceren. In eerste instantie verkopen ze de middelen voor een lage prijs aan ziekenhuizen. Maar zodra farmaceuten brood zien in de medicijnen, registreren zij deze na een langdurig en kostbaar traject. Na die registratie zijn ziekenhuizen verplicht om het medicijn bij de desbetreffende partij af te nemen.

Ziekenhuisapothekers schatten de jaarlijkse extra kosten in Nederland tussen de vijftig en honderd miljoen euro. Van der Kuy vindt het 'moeilijk te verteren': "Wat ik heel zuur vind: dit gaat ten koste van het geld dat we voor de zorg nodig hebben. We hébben al te weinig geld in de zorg, we hebben een tekort aan verpleegkundigen, mensen worden onderbetaald. En dan kan je heel makkelijk zeggen: we moeten die medicijnkosten verhalen bij de ziektekostenverzekeraar, maar dat betalen we allemaal."

Nu zélf registreren

Om de 'kapers' voor te zijn, start A15 samen met het Catharina Ziekenhuis, Erasmus MC, Radboudumc en UMC Groningen een platform om zélf medicijnen te registreren. Op die manier hopen ze de farmaceutische bedrijven op afstand te houden.

De kleine middelen worden niet geregistreerd, laat Schellekens weten. Dit is 'technisch en financieel' niet haalbaar. "Maar het is voor ons belangrijk dat we onze grote, succesvolle producten registreren. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we ook die kleine geneesmiddelen nog kunnen bekostigen."

Is het dan over met de kapingen? "Als we snel genoeg opereren wel. Maar er zullen altijd mensen blijven die kijken naar interessante businesscases", zegt Van der Kuy.

Andere voorkeur

De inspectie Volksgezondheid geeft juist de voorkeur aan commerciële partijen. Zij zouden een hogere kwaliteit kunnen leveren dan de ziekenhuizen.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, een branche-organisatie van farmaceuten, is op zich positief over het initiatief maar wijst wel op de vele eisen en voorwaarden bij het registreren van een medicijn en de benodigde investeringen.