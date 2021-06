Roma woest om 'Tsjechische George Floyd', wereldwijde ophef blijft uit

Het gebruik van de hashtag #RomaLivesMatter blijft vooralsnog beperkt tot de Romagemeenschap. In Teplice gingen honderden Roma dit weekend de straat op, bij Tsjechische ambassades in Duitsland, Roemenië en Spanje demonstreerden enkele tientallen Roma. Vandaag protesteerden zo'n 200 Roma in Praag, waarbij schermutselingen ontstonden met een groepje nationalistische tegendemonstranten.

Toch leidt de dood van de Roma-man Stanislav Tomas, vorige week in de Tsjechische stad Teplice, nauwelijks tot ophef. Het contrast met de Black Lives Matter-protesten is groot: na de dood van de zwarte Amerikaan Floyd volgden in de gehele westerse wereld protesten en debatten over institutioneel racisme.

Het doet haar pijn om de beelden van het politieoptreden in Teplice te zien. "Waarom op iemands nek drukken? Het is sadisme, dat is wat ik zie! Familie van mij is omgekomen in concentratiekampen in de Holocaust. Daar hebben ze destijds ook sadisten voor gevonden om mensen te doden."

Sabina Achterbergh van de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners heeft wel een idee waarom de aandacht voor Tomas' dood beperkt is. "Roma en Sinti worden vaak gezien als inferieure mensen, die zoiets wel verdiend zullen hebben. Wij komen vaak negatief in het nieuws, waardoor we niet snel als slachtoffers worden gezien."

Wat weten we?

In de middag van 19 juni kwam de politie van Teplice, een grensstad nabij Dresden, af op een melding van een straatgevecht, waarbij de 46-jarige Stanislav Tomas betrokken zou zijn. Daarbij raakten geparkeerde auto's beschadigd, aldus de politie. Wanneer de drie agenten arriveren wordt Tomas op de grond gedrukt.

Volgens de politie overleed de Roma-man als gevolg van een overdosis drugs. Aanvankelijk werd beweerd dat hij in een ambulance is overleden, later werd op een persconferentie verteld dat hij pas in het ziekenhuis overleed. De lokale politiechef heeft excuses aangeboden, maar ontkent dat het overlijden het gevolg is van het politieoptreden. De Tsjechische regering steunt de politie daar in.

"Dit is niet de Tsjechische George Floyd", benadrukt de politiechef. Bovendien zou Tomas een drugsverslaafde recidivist zijn. Familie en vrienden van Tomas ontkennen dat: hij was net bezig met een nieuwe start in zijn leven als beveiliger.