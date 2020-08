Slijtage of misrekening? Lekke banden op Silverstone houden gemoederen bezig

En ze waren niet de enigen. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas had twee rondes eerder al (in ronde vijftig) als eerste een lekke band en zakte daardoor uiteindelijk terug van de tweede naar de elfde plaats.

Hamilton kreeg in de slotronde een lekke band en bracht zijn wagen vervolgens net op tijd over de finish voordat Max Verstappen hem kon achterhalen. McLaren-coureur Carlos Sainz overkwam hetzelfde en viel terug naar de dertiende plaats.

Niet de 87ste grandprixzege van Lewis Hamilton was zondag op Silverstone het onderwerp van gesprek, maar vooral de lekke banden in de slotfase van de race voor beide Mercedessen en McLaren. Die zorgden voor veel discussie.

Bandenleverancier Pirelli kondigde na afloop van de race op Silverstone direct aan dat de incidenten onderzocht zullen worden. "Slijtage lijkt een voor de hand liggend antwoord, maar in dit stadium kunnen we dat niet met zekerheid zeggen", reageerde directeur Mario Isola.

"We hebben niet veel tijd om een antwoord hierop te vinden, want over minder dan een week gaan we hier opnieuw racen", verwees de Italiaan naar de grand prix van komende zondag die eveneens op Silverstone wordt verreden.