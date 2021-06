Junta Myanmar laat 2300 gevangenen vrij, onder wie activisten en journalisten

De militaire regering in Myanmar zegt 2300 gevangenen vrij te laten, onder wie activisten en journalisten die na de staatsgreep afgelopen februari werden opgesloten. De eerste groep heeft inmiddels de gevangenis verlaten.

Volgens een lid van de junta gaat het om gevangenen die "hebben deelgenomen aan protesten, maar niet aan geweld, geen misdaden hebben gepleegd en niet de leiding hadden over rellen." In totaal zitten er ruim 5000 mensen in een Myanmarese cel omdat ze hebben deelgenomen aan protesten na de staatsgreep. Tijdens de protesten werden ook meer dan 800 mensen gedood door het regime.

Er werden vandaag 720 gevangenen vrijgelaten uit de beruchte Insein-gevangenis in Yangon. Daar belanden vrijwel alle politieke gevangenen in Myanmar. Velen zitten gevangen op basis van vaag geformuleerde aanklachten als het verstoren van de openbare orde of het bemoeilijken van het werk van militairen. Daar staan gevangenisstraffen van twee tot drie jaar op.

Corona

Waarom het regime er nu voor heeft gekozen de gedetineerden vrij te laten, is niet bekendgemaakt. Mogelijk heeft het te maken met het oplopende aantal coronabesmettingen in het land. In de overbevolkte gevangenissen kan het virus makkelijk om zich heen grijpen.

Ook speelt vermoedelijk mee dat het regime een wit voetje wil halen bij de internationale gemeenschap. Wereldwijd werd de staatsgreep en de harde repressie van dissidenten die daarop volgde veroordeeld. Verschillende landen stelden economische sancties in tegen Myanmar.

Op 18 juni nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan waarin werd opgeroepen tot een wapenembargo tegen Myanmar. Die resolutie is niet-bindend.