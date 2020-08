Uitzonderlijke ontsnapping Afghaanse gevangenis Jalalabad: 'IS'ers op de vlucht'

Na een uitbraak in een gevangenis in het Afghaanse Jalalabad zijn zo'n driehonderd gevangenen voortvluchtig. Ze konden ontsnappen in de chaos die ontstond na een bomaanslag en een gewapende aanval op een gevangenis.

De aanval begon zondag toen een IS-terrorist met een autobom een zelfmoordaanslag pleegde bij de hoofdingang van de gevangenis. Daarna vielen gewapende IS'ers het complex aan. Daarbij vielen ten minste 29 doden en 50 gewonden. De aanslag is opgeëist door de terroristische organisatie.

"Een zelfmoordaanslag gevolgd door een vuurgevecht zien we vaker in Afghanistan. Maar dat er zoveel gevangenen op vrije voeten komen, is uitzonderlijk", zegt correspondent Aletta André.

Hoofdkwartier IS

In de gevangenis zaten volgens persbureau Reuters op het moment van de aanval bijna 1800 mensen, onder wie enkele honderden IS'ers. Een groot deel is een dag later weer opgepakt of gedood. Ruim 300 gevangenen zijn nog niet gevonden. Ruim 400 man zou geen aanstalten gemaakt hebben om te ontsnappen.

"Onduidelijk is of het bij de gevluchte IS'ers om gewone strijders gaat of om hooggeplaatste commandanten", aldus correspondent Aletta André.

De regio rondom Jalalabad, een stad in het oosten van het land bij de grens met Pakistan, is de thuishaven van IS. "Het is het hoofdkwartier, dus het is vanzelfsprekend dat er onder de gevangenen veel IS-strijders zitten", zegt André.