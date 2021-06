Satellietschotels bij Burum hoeven voorlopig niet te wijken voor 5G

De grote witte satellietschotels van het bedrijf Inmarsat bij het Friese Burum blijven voorlopig staan. Dat heeft de rechter vandaag bepaald.

Het satellietstation wordt onder meer gebruikt voor noodoproepen van de internationale lucht- en zeevaart en ook de AIVD en MIVD maken gebruik van de schotels in Burum. Het kabinet wil de bestaande frequenties van de 'grote oren' echter al sinds enkele jaren vrijmaken voor 5G.

De schotels die door het Britse Inmarsat gebruikt worden voor noodoproepen gebruiken dezelfde frequentie (de 3,5 GHz-band) als het 5G-netwerk. Als die schotels blijven staan zou dat voor storingen kunnen zorgen. Daarom moeten ze, tot onvrede van Inmarsat, van het kabinet verhuizen naar het buitenland. Vanaf 1 september volgend jaar zouden de frequenties beschikbaar moeten zijn.

De rechter steekt daar nu een stokje voor omdat er internationale afspraken bestaan over de noodoproepen. Noodcommunicatie moet betrouwbaar zijn, zo is de afspraak volgens Omrop Fryslân. En dat is het niet meer als het kabinet zijn zin krijgt en de schotels moeten wijken voor 5G, is de rechter van mening.

Samen op zoek naar oplossing

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken moet van de rechter nu in overleg met Inmarsat en andere betrokkenen een oplossing zoeken die de internationale noodfrequentie niet in gevaar brengt.

Inmarsat is blij met het besluit van de rechtbank. "We zijn verheugd dat onze veiligheidssystemen die dagelijks miljoenen mensenlevens in de lucht en op de zee beschermen, nu niet in gevaar komen", zegt het bedrijf in een reactie.

De Britten benadrukken niet tegen de ontwikkeling van 5G te zijn en zeggen graag met de Nederlandse overheid op zoek te willen naar een oplossing voor alle betrokkenen.