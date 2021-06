Veroordeling Bill Cosby geschrapt om fouten in proces, acteur komt op vrije voeten

Acteur en komiek Bill Cosby wacht vrijlating uit de gevangenis nu de hoogste rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn veroordeling wegens seksueel misbruik nietig heeft verklaard. Volgens het hof zijn er fouten gemaakt in het proces tegen Cosby.

De nu 83-jarige tv-persoonlijkheid werd in september 2018 veroordeeld tot minimaal drie jaar cel vanwege het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw in zijn huis in 2004.

Hij zei dat hij liever tien jaar in de gevangenis zou doorbrengen, dan dat hij spijt zou betuigen over de zaak. Cosby heeft altijd gezegd dat het contact met de vrouw, Andrea Constand, plaatsvond met haar instemming. Zij ontkent dat.

Civiele zaak

Volgens het hof zijn er op twee punten fouten gemaakt in het proces. Er werden tijdens de rechtszaak over de misbruikbeschuldiging van Constand nog vijf andere getuigen toegelaten en dat had niet gemogen, zegt het hof. Die getuigenissen gingen over oudere zaken, uit de jaren 70.

Ook had Cosby een overeenkomst met een aanklager dat hij niet vervolgd zou worden. De acteur had een deal gesloten, die inhield dat hij zou getuigen in de civiele zaak tegen hem, maar dat hij daarna niet meer strafrechtelijk vervolgd zou worden.

In de civiele zaak werd hij veroordeeld tot het betalen van 3 miljoen dollar. Maar in 2015 startte een andere aanklager alsnog een strafzaak tegen Cosby, die door tientallen vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik. Cosby's proces was de eerste prominente rechtszaak in het #MeToo-tijdperk die tot een veroordeling leidde.

Beroep

De openbaar aanklager kan nog in beroep, maar dat moet dan wel gebeuren bij het federale hooggerechtshof in de hoofdstad Washington D.C. Er zijn geen beroepsmogelijkheden meer in de staat Pennsylvania.

Cosby maakte in de jaren 80 naam als dokter Cliff Huxtable in The Cosby Show, die acht seizoenen lang werd uitgezonden.