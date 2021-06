Geen nieuwe stunt Pattinama-Kerkhove op Wimbledon: verlies tegen Muguruza

"De eerste set was best wel geflatteerd", vond Pattinama. "Ik begon de eerste game heel goed, maar kon dat niet vasthouden. De tweede set ging dat beter, maar ik slaagde er in het laatste deel minder goed in mijn eigen spel spelen."

Pattinama bood daarna meer tegenstand en kwam zelfs met 4-2 voor, maar tegen de snelheid en de kracht van de Spaanse, die in 2017 nog even de wereldranglijst aanvoerde, bleek ze onvoldoende opgewassen.

Ze kon de break echter niet plaatsen en Muguruza, in 2015 verliezend Wimbledon-finaliste maar twee jaar later de beste op het Londense gras, denderde vervolgens binnen een half uur door naar setwinst.

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft niet voor een tweede stunt kunnen zorgen op Wimbledon. De 29-jarige Zeeuwse, die vanuit het kwalificatietoernooi in de eerste ronde verraste met een knappe zege op tweevoudig grandslamwinnares Svetlana Koeznetsova, verloor in de tweede ronde van Garbine Muguruza: 1-6, 4-6.

Ondanks de nederlaag kan ze terugkijken op een geslaagd optreden in Londen. "Ik heb drie rondes in de kwalificatie gewonnen en de zege op Koeznetsova was de mooiste uit mijn loopbaan. Ik ga hier nu nog dubbelen met Kiki Bertens en dan richt ik me snel op het hardcourtseizoen."

Met de uitschakeling van Pattinama-Kerkhove is Botic van de Zandschulp, die zich woensdag plaatste voor de tweede ronde, de enig overgebleven Nederlander in het enkelspel op Wimbledon. Kiki Bertens, Arantxa Rus en Tallon Griekspoor werden in de eerste ronde uitgeschakeld.

Sabalenka en Svitolina door

Alizé Cornet verraste eerder op de dag door Bianca Andreescu de weg naar de tweede ronde te versperren. De ervaren Française zette de Canadese nummer zeven van de wereld, in 2019 winnares van de US Open, met 6-2, 6-1 flink te kijk.

De als tweede geplaatste Aryna Sabalenka en één positie lager ingeschaalde Jelena Svitolina maakten hun ranking wel waar, maar kregen de zege beslist niet cadeau.