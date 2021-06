Onderzoekers kritisch over 'onveilige' Amsterdamse modeschool

Een extreem hoge werkdruk, docenten die met hun opmerkingen het zelfbeeld en zelfvertrouwen van studenten aantasten en een klimaat van intimidatie. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een onafhankelijk onderzoek naar de klachten over de Amsterdamse modeschool AMFI.

Twee maanden geleden spraken NH Nieuws en AT5 vijftig studenten en negen (oud-)docenten over de sfeer op de modeschool. Het klimaat is volgens studenten onveilig en er zou sprake zijn van een angst- en zwijgcultuur. Er werd geklaagd over docenten die racistische of seksistische opmerkingen maken en studenten zeggen zich vaak gekleineerd te voelen. Verder zouden studenten soms onder invloed van prestatieverhogende drugs nachtenlang moeten doorwerken.

Studenten van de modeopleiding eisen inmiddels het vertrek van de directeur en de hoofddocent.

'Sociaal onveilige organisatie'

Het CDA vroeg de minister van Onderwijs om opheldering. De Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek naar opleidingen in de kunst- en modesector in het hoger onderwijs, waaronder ook het AMFI valt.

De school besloot ook zelf een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Het onderzoeksbureau sprak met 39 (oud-)studenten en 70 medewerkers van AMFI. Het rapport dat zij vandaag uitbrachten is kritisch. Volgens de onderzoekers wordt de school ervaren als 'een sociaal onveilige tot zeer onveilige organisatie'. Dit wordt bevestigd door de meerderheid van de mensen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, schrijft NH Nieuws.

Vernederd door docenten

(Oud-)studenten beschrijven in het rapport enkele docenten als volgt: "Het zijn geen coaches, mentoren of trainers, het zijn geen mensen die je beter willen maken. Het zijn keiharde, vileine juryleden die elkaar in sociaal onveilige opmerkingen proberen af te troeven, in een Voice of Holland-achtige talentenjacht."

Feedback wordt door studenten vaak als vernederend, grof en onnodig negatief ervaren. Voorbeelden zijn: "Dit is geen fashion, dit is gewoon lelijk. Jij bent niet het AMFI-materiaal. Dit is te plat. Jouw werk is seksloos, ben je soms lesbisch?"

Manipulatieve docent

De onderzoekers stellen dat één docent stelselmatig door studenten genoemd wordt als de aanstichter van de intimidatie op school. Hij zou "onethisch, narcistisch, onverantwoordelijk en manipulatief" zijn.

Ook docenten noemen een aantal mededocenten specifiek als instandhouders van de cultuur van sociale onveiligheid.

'Rotte appels moeten eruit'

Wel zijn er volgens de onderzoekers de afgelopen twee jaar verbeteringen doorgevoerd op het AMFI. De werkdruk is verlaagd en is er meer persoonlijke aandacht voor studenten. Het merendeel van de studenten en medewerkers ervaart dat als positief.

De onderzoekers komen met aanbevelingen, zoals meer transparantie. Docenten en studenten doen ook zelf suggesties voor onderwijsveranderingen. Maar er wordt vooral op aangedrongen om zaken niet langer in de doofpot te stoppen en een aantal medewerkers weg te sturen.

Directeur Dirk Reynders van AMFI laat in een verklaring weten hier "dankbaar gebruik van te gaan maken en de aanbevelingen uit het rapport direct te gaan doorvoeren." Hij biedt zijn excuses aan voor de misstanden.