Djokovic ook probleemloos langs Anderson, 'parttimer' Kyrgios zegeviert eveneens

Novak Djokovic heeft op Wimbledon een volgende stap gezet op weg naar zijn twintigste grandslamtitel. De Servische titelverdediger, die naast de recordhouders Roger Federer en Rafael Nadal kan komen, was in de tweede ronde van het grastoernooi in Londen in drie sets te sterk voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 6-3, 6-3, 6-3.

De 34-jarige Djokovic, die in de eerste ronde na een verloren eerste set alsnog over de Brit Jack Draper walste, kende weinig problemen met zijn één jaar oudere opponent, die hij zelfs geen enkel breekpunt gunde.

Het was al het vierde treffen in Londen tussen de nummer één van de wereld en Anderson, die alleen in 2015 een set wist te winnen. Drie jaar geleden stonden de twee in de finale van Wimbledon en ook toen zegevierde Djokovic in straight sets.

Kyrgios klopt Halle-winnaar Humbert

Nick Kyrgios kwam voor het eerst sinds de Australian Open weer in actie. De Australiër, die door de coronapandemie maandenlang zijn vaderland niet uit kon, had het bij de loting niet echt getroffen met de als 21ste geplaatste Ugo Humbert, die eerder deze maand het grastoernooi van Halle op zijn naam schreef.