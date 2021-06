Ministerie trekt honderden miljoenen uit voor corona-labs in najaar

Medewerkers van Eurofins - ANP

Het ministerie van Volksgezondheid is begonnen met de zoektocht naar laboratoria die de analyse van coronatesten dit najaar voor hun rekening gaan nemen. Het gaat om de analyse van tests die zijn afgenomen in de GGD-teststraat. In een aanbesteding staat dat het ministerie van 1 september tot 31 december dagelijks 92.000 tests wil kunnen controleren op aanwezigheid van het coronavirus. Daarmee blijft de testcapaciteit dit najaar nagenoeg gelijk aan de huidige situatie. De teststraten zullen dus voorlopig nog niet verdwijnen uit het straatbeeld. Of de volledige capaciteit ook echt nodig is, is lastig te voorspellen. De vaccinatiecampagne werkt vooralsnog goed, maar nieuwe varianten en de toename van verkoudheidsklachten in het najaar kunnen de vraag naar tests laten toenemen.

Geïnteresseerde laboratoria kunnen een offerte indienen bij een aanbestedingstraject van het ministerie. Zo'n aanbesteding bij overheidsdiensten is verplicht volgens Europese regelgeving.

Met de opdracht voor de testlabs zijn honderden miljoenen euro's gemoeid. De labs mogen volgens de aanbestedingsdocumenten 30 tot 50 euro per test declareren. Het contract loopt in eerste instantie vijf maanden en kan verlengd worden tot maximaal 14 maanden. Eén maand 92.000 tests per dag analyseren kost zo'n 140 miljoen euro. Het maximale bedrag dat het ministerie denkt kwijt te zijn komt op 1.958.833.333 euro, inclusief btw. Om te voorkomen dat één lab de complete markt overneemt is de aanbesteding opgedeeld in 24 zogenoemde percelen. Een testlab mag maar in maximaal twee percelen de aanbesteding winnen. Voor alle afzonderlijke percelen worden een of twee labs gezocht.