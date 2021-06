Brands haalt oud-Liverpool-coach Benítez naar rivaal Everton

Everton heeft Rafael Benítez aangesteld als trainer. Technisch directeur Marcel Brands moest op zoek naar een nieuwe coach na het vertrek van Carlo Ancelotti naar Real Madrid.

Benítez was al eerder werkzaam in de Premier League. Van 2004 tot en met 2010 was hij coach van stadgenoot en grote rivaal Liverpool. Later stond Benítez aan het roer van achtereenvolgens Internazionale, Chelsea, Napoli, Real Madrid en Newcastle United.