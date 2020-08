Oud-turnsters doen oproep aan KNGU: 'Start topsportprogramma weer op'

Zes voormalige olympische turnsters hebben in een open brief gymnastiekunie KNGU opgeroepen het topsportprogramma voor de huidige nationale turnselectie zo snel mogelijk te hervatten. De bond besloot dat vorige week stil te leggen na beschuldigingen door tal van oud-turnsters over mishandelingen en vernederingen in het verleden door coaches, onder wie Vincent Wevers en Gerben Wiersma.

Gedurende het onderzoek naar misstanden in de turnsport mogen de huidige bondstrainers Wevers en Wiersma niet meer werken voor de KNGU en betrokken zijn bij de Nederlandse vrouwenploeg.

De brief is ondertekend door Ans van Gerwen (olympisch deelneemster in 1972 en 1976 en Sportvrouw van het Jaar in 1972), Ans Dekker (1972 en 1976), Ikina Morsch (1972), Monique Bolleboom (1976), Elvira Becks (1992) en Laura van Leeuwen (2004).