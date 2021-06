Pogacar vermorzelt concurrentie in tijdrit, verrassend sterke Van der Poel houdt geel

Tadej Pogacar heeft een enorme tik uitgedeeld aan zijn concurrenten in de Tour de France. Net als in de slottijdrit van de vorige editie, waarin de Sloveen toen tot verrassing van iedereen de eindzege greep in de Tour, was Pogacar oppermachtig in de vijfde etappe, ook een strijd tegen de klok.

Op het geaccidenteerde parcours van 27,2 kilometer tussen Changé en Laval snelde Pogacar naar een tijd van 32 minuten en was daarmee 19 seconden sneller dan Europees kampioen Stefan Küng.

De verrassend sterke Mathieu van der Poel werd vijfde en hield net genoeg marge over om de gele trui in bezit te houden. Zijn voorsprong op Pogacar in het algemeen klassement is acht seconden.