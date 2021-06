Veroorzaakster van massale valpartij in eerste Touretappe opgepakt

De Franse politie heeft de toeschouwer die zaterdag in de Ronde van Frankrijk een massale valpartij veroorzaakte, weten op te sporen. De vrouw, een Française, is aangehouden en zit nu in de Bretonse plaats Landerneau in voorlopige hechtenis. Dat heeft de Franse omroep RTL gemeld.

De vrouw was op iets meer dan veertig kilometer voor de finish van de eerste etappe plots een stukje de weg opgestapt met een kartonnen bord waarop ze haar grootouders begroette: 'Allez Opi Omi'. De Duitse wielrenner Tony Martin kon het bord niet ontwijken en ging als eerste tegen het asfalt. Vrijwel de voltallige ploeg van Jumbo-Visma duikelde over hem heen en tientallen andere renners wachtte hetzelfde lot.