Olympische selectie handbalsters zoals verwacht: met Groot, zonder Polman

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalvrouwen heeft de selectie bekendgemaakt voor de Olympische Spelen in Tokio. Hij neemt zeventien speelsters mee, van wie er drie reserve zijn.

Zoals verwacht is Nycke Groot erbij. Zij keerde onlangs terug in de Nederlandse selectie na een afwezigheid van twee jaar, maar raakte begin deze maand nog geblesseerd aan haar schouder. De blessure valt echter mee, waardoor ze dus mee kan reizen naar Japan.

Zeven andere speelsters die er bij de Spelen van 2016 in Rio bij waren, gaan deze keer eveneens mee: Tess Wester, Lois Abbingh, Laura van der Heijden, Kelly Dulfer, Danick Snelder, Angela Malestein en Martine Smeets.

Olympisch debuut

Een van de speelsters die haar olympisch debuut maakt, is Inger Smits. Zij neemt de plaats in van Estavana Polman, die wegens een blessure moest afhaken. Smits heeft de strijd om een plaats in de selectie gewonnen van Larissa Nusser, die daarentegen wel mee gaat als reserve en in het olympisch dorp verblijft.

Ook Bo van Wetering, Dione Housheer, Merel Freriks en Rinka Duijndam maken hun olympisch debuut. Debbie Bont stond in 2016 nog op de reservelijst, maar dit jaar heeft ze het tot een plekje in de selectie geschopt.

Afwezig

Net als Polman gaan ook Delaila Amega en Jessy Kramer niet mee vanwege blessures.

Yvette Broch, die na 2,5 jaar weer terug was bij de Nederlandse selectie, gaat ook niet mee. De 30-jarige Broch moet vanwege het weigeren van een coronavaccin volgens de regels afgezonderd van het team leven en dat ziet ze niet zitten.

Het Nederlandse team gaat voor de Spelen nog op trainingsstage in de Japanse stad Chiba, waar op 20 juli een wedstrijd tegen Rusland op het programma staat. Op 22 juli reist het team naar Tokio af. De eerste wedstrijd op de Spelen is op 25 juli tegen thuisland Japan.