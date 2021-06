Vrolijk babbelend over hond Ibra presenteert Van Bommel zich aan Wolfsburg-fans

Mark van Bommel heeft een tweejarig contract getekend in Wolfsburg - Pro Shots

"Sympathischer Trainer", klinkt het in de chat tijdens de presentatie van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg. Sympathieke trainer. Het compliment is een logisch gevolg van de houding van de Limburger, die zich uitstekend verkoopt aan de fans van zijn nieuwe club. De 44-jarige Van Bommel vertelt hoe hij vroeger op zaterdag altijd inschakelde voor Sportschau om de Bundesliga te kijken. Zegt dat hij graag offensief wil spelen - "Ik ben een Nederlander", voegt hij er veelbetekenend aan toe - maar dat de tactiek wel moet aansluiten bij de kwaliteiten van de spelers. En hij maakt duidelijk goed voorbereid aan zijn tweede klus als hoofdtrainer te zijn begonnen, als Andries Jonker ter sprake komt. "Ik geloof dat de club al twee Nederlandse trainers gehad heeft...? Jonker en eerder Henk van Meteren." Met een twinkeling in zijn ogen: "Ik heb me al ingelezen."

Hereniging met Ihattaren? Mohamed Ihattaren schitterde onder Van Bommel bij PSV. Nu de talentvolle middenvelder het moeilijk heeft in Eindhoven, wordt er volop gespeculeerd over een hereniging. Van Bommel doet in gesprek met ESPN niets om die geruchten te ontkrachten. "Ik denk dat je mijn mening over Mo kent: ik vind hem echt een fantastische speler en gewoon een goeie jongen, die het topniveau heeft gehaald met mij." En even later: "Mo is gewoon een topspeler."

Zelfs zijn gezin komt aan bod. Van Bommel vertelt over zijn tweeling van 18, waarvan de ene helft een talentvol tennisster en de andere helft middenvelder bij MVV is. Zij blijven in Nederland. "Mijn vrouw en mijn jongste komen normaal gesproken wel hierheen. Dat is ook goed, als je familie erbij is", vindt Van Bommel. "We hebben ook nog een hond, Ibra. Niet zo gevaarlijk als dé Ibra. Het is een hele lieve hond." Daar wil de Duitse pers uiteraard meer van weten. Hoe komt hij bij die naam? "Zlatan Ibrahimovic en ik hebben een hele goede relatie. Ik heb hem leren kennen in Milaan en we hebben soms nog contact", vertelt Van Bommel. "Mijn vrouw kwam met het idee. Ik vond het een goed idee en de kinderen ook." Ibrahimovic trouwens niet. "In het begin vond hij het niet zo leuk. Maar toen ik een foto van de hond stuurde, zei hij: 'heel goed'."

Mark van Bommel en Zlatan Ibrahimovic speelden samen bij AC Milan - ANP

Uiteraard gaat het ook over mogelijke aankopen. En dan met name over landgenoten van Van Bommel. Want een Nederlandse trainer moet wel een voorkeur hebben voor talentvolle Nederlandse spelers. Steven Berghuis, Arnaut Danjuma Groeneveld, Mohamed Ihattaren, Donyell Malen, Myron Boadu en Micky van de Ven; allen werden met VfL Wolfsburg in verband gebracht. Van Bommel: "Het is normaal dat er spelers genoemd worden. Maar het is niet zo dat ik zeker spelers meeneem." Het anderhalf jaar grote gat op zijn cv is het gevolg van zijn eigen kritische houding, verzekert Van Bommel. Een werkgever moet bij hem passen. "Daarom heb ik veel clubs en landen afgezegd." Wolfsburg past bij hem, uiteraard. Met zijn "goede scoutingsapparaat" en de treffende slogan 'immer hungrig'. Van Bommel: "Waar ik ook ben, ik ben altijd hongerig."