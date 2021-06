Mandemakers-groep getroffen door cyberaanval

"Zoals we gewend zijn in ons bedrijf, zijn we direct met man en macht aan de slag gegaan om onze dienstverlening naar klanten zoveel mogelijk door te zetten", is te lezen op de website.

De aanval vond gisteren plaats. DMG heeft computerbeveiligingsbedrijf FOX IT ingeschakeld om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. "Uiteraard hebben we ook aangifte gedaan bij de politie en een melding gedaan bij APG (Autoriteit Persoonsgegevens)", schrijft DMG.

De Mandemakers Groep (DMG) is getroffen door een cyberaanval. Hierdoor is het netwerk en daarmee een groot deel van de operationele systemen van het keuken-, sanitair-, en meubelbedrijf geblokkeerd, meldt het bedrijf.

De aanval is mogelijk een ransomware-aanval. Hierbij worden computersystemen van bedrijven "gegijzeld". De gegevens zitten achter een slot en cybercriminelen die het systeem zijn binnengedrongen vragen losgeld om de bestanden weer vrij te geven.

Afgelopen maandag waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) nog voor ransomware. Zo'n aanval zou er volgens de NCTV in de toekomst voor kunnen zorgen dat een deel van de Nederlandse Rijksoverheid websites uit de lucht is, of dat belangrijke vitale processen zoals internettoegang of het banksysteem niet meer kunnen worden aangestuurd.

Wereldwijd loopt de schade veroorzaakt door cyberaanvallen in de miljarden, denkt de organisatie. De schade aan Nederlandse bedrijven is moeilijk te becijferen. Bovendien zijn aanvallers lastig op te sporen, omdat die zich vaak in het buitenland bevinden.